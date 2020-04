L’azienda della mela morsicata, Apple, ha lanciato una nuova interessante iniziativa volta a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Fino al prossimo 30 settembre, tutte le vendite di prodotti (PRODUCT)RED contribuiranno ufficialmente al fondo di soccorso per il COVID-19. Tra i numerosi prodotti interessati, rientra anche il nuovo melafonino presentato negli scorsi giorni, iPhone SE.

Apple è tra le aziende che si stanno impegnando di più per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nel mondo. L’iniziativa di cui vi parliamo oggi altro non è che un’aggiunta alle altre lanciate negli scorsi giorni. Al momento, però, l’annuncio ufficiale è stato fatto solo negli Stati Uniti. Tuttavia, non è da escludere che l’iniziativa possa essere estesa anche agli altri paesi del mondo.

Apple: anche il nuovo iPhone SE partecipa all’iniziativa

Il colosso di Cupertino collabora da anni con (PRODUCT)RED per la lotta contro l’AIDS. In questo periodo particolare, l’azienda ha deciso di destinare parte dei ricavi dei caratteristici prodotti rossi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ricordiamo che l’unica variante di iPhone SE, così come quella degli altri device, coinvolta nell’iniziativa risulta essere quella PRODUCT(RED). I ricavi contribuirà al fondo di soccorso del COVID-19. Beh che dire, un gesto davvero ammirevole.

Sul sito italiano non vi è ancora nessuna traccia dell’iniziativa. Se si va sulla pagina (PRODUCT)RED, si legge che gli acquisti di questi prodotti contribuiscono alla lotta contro l’AIDS. Che si tratti, quindi, di un’esclusiva americana? Al momento, l’azienda non ha ancora fatto chiarezza a riguardo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.