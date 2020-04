Diabete di tipo 2, quante volte è “normale” urinare al giorno?

Il diabete è una condizione comune che colpisce più di quattro milioni di persone nel Regno Unito ed il 90% di tutti i casi è causato dal diabete di tipo 2, rientrante nella categoria da malattie da stile di vita. Potresti essere a rischio di glicemia alta se inizi ad andare più spesso in bagno ad urinare rispetto a prima.

Il diabete di tipo 2 potrebbe essere causato dal fatto che il corpo non produce abbastanza ormone insulina o che il corpo non reagisce ad essa. Senza abbastanza di questo ormone, il corpo fatica a convertire lo zucchero nel sangue in energia utilizzabile.

Il diabete di tipo 2 e l’urinare

Uno dei primi segnali di allarme del diabete è che sta passando più urina del normale, ha avvertito il direttore medico di LighterLife, il dott. Matt Capehorn. La persona media può usare il bagno fino a 10 volte al giorno, ha detto. Ognuno è diverso con le sue abitudini di toilette e ciò dipende dalle dimensioni della vescica e dalla quantità di acqua che hanno consumato. Ma generalmente tutti urinano circa quattro volte al giorno

Quando inizi a notare che la quantità di volta che si va in bagno ad urinare sta aumentando di numero, può essere utile considerare di parlare con un medico, ha aggiunto.

“La quantità di volte che urini dipende da molti fattori”, ha dichiarato Capehorn a Express Health. È normale urinare dalle sei alle otto volte al giorno, ma non è anormale aumentare fino a 10 volte al giorno, a seconda della quantità di liquido che hai consumato e della tua funzione vescicale individuale, e anche alcuni farmaci possono influire su questo. Quello che devi cercare è un recente aumento della quantità delle volte che vai in bagno, in assenza di altri cambiamenti [come l’assunzione di liquidi / farmaci ecc.]. Questo indica la necessità di consultare un professionista sanitario.”