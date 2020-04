Per la gioia di tutti i fan della Marvel, Epic Games ha deciso di rilasciare nuove sfide settimanali di Deadpool su Fortnite. Nonostante la skin del famoso personaggio sia già stata rilasciata, le sfide e le relative ricompense del suo mondo continuano ad arrivare. Nelle scorse ore, la casa ha rilasciato quelle relative alla settimana 9 della stagione. Andiamo a scoprire in cosa consistono.

Sembra proprio che Epic Games abbia fatto centro con il personaggio Marvel. Sono in tanti quelli che giocano al videogioco solamente per mettere le mani sugli esclusivi cosmetici a tema. La ricompensa di questa settimana è uno stile esclusivo proprio per la skin Deadpool. Ecco cosa bisogna fare per ottenerlo.

Fortnite: ecco le due sfide da completare per ottenere il nuovo stile di Deadpool

Come ogni settimana, le sfide Deadpool proposte sono ben 2. Queste risultano essere abbastanza semplici da completare. La prima chiede di trovare i boxer di Deadpool. Basterà recarsi nella stanza di Mida, all’interno del quartier generale, per scovarli facilmente. La seconda, invece, chiede di rendere omaggio ai pantaloni di Deadpool. In questo caso, bisognerà recarsi presso una location della mappa, Spiagge Sudate. I pantaloni del personaggio si trovano sulla cima del palazzo più alto. E’ necessario avvicinarsi per completare la sfida.

Una volta completate entrambe le challenge, riverrete ricompensati con un esclusivo stile alternativo della Skin Deadpool. Parliamo della variante X-Force ispirata ai personaggi Marvel. Ricordiamo che con l’estensione della stagione 2 di Fortnite, avrete tempo fino al 4 giugno per completare le sfide. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.