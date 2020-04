OnePlus ha sempre cercato di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo, abbassando i prezzi rispetto alla concorrenza con un ampio margine e offrendo un’esperienza di punta. OnePlus 8 ora ha un prezzo di circa 640 euro e i consumatori di questo marchio non sono di certo contenti.

OnePlus vuole avere un 8 Pro “ultra premium” senza scorciatoie o funzionalità mancanti e questo richiede un prezzo più alto. Ha inoltre notevoli vantaggi in termini di display, fotocamere e funzionalità. Ma che dire dell’8? Essendo meno costoso, avrà sicuramente delle carenze.

Vediamo le maggiori caratteristiche di OnePlus 8

Sembra che il motivo principale per cui la compagnia abbia scelto Snapdragon 865 sia quello di far sembrare OnePlus 8 un device di fascia più alta. Questa sarebbe stata una grande opportunità di scegliere un processore leggermente più basso per OnePlus 8. Infatti per questo modello sarebbe bastato il processore Snapdragon 765.

Sapendo che lo Snapdragon 865 è costoso, Qualcomm ha progettato specificamente il 765 per telefoni con un prezzo di circa 600 euro che richiedono prestazioni eccezionali, ma con funzionalità meno recenti e più grandi.

Lo Snapdragon 765 ha prestazioni approssimativamente simili a uno Snapdragon 845. Ha anche molte funzionalità di intelligenza artificiale, grafica e imaging, ma soprattutto ha un modem 5G integrato, quindi può continuare a offrire l’8 come parte della sua strategia “all in on 5G” per il 2020.

Se lo volesse davvero, si potrebbe scegliere il 765G con il punteggio più alto per OnePlus 8 e mantenere una fascia e un prezzo inferiori. L’esecuzione di un display con una risoluzione di 1080p e 90Hz rientra nelle capacità del 765. Tutte le sue funzionalità della fotocamera (meno il video 4K60), la voce e l’elaborazione video, Wi-Fi 6, RAM LPDDR4X possono essere sviluppate su un 765.

Questione di prezzi

Si sa che chi compra solitamente OnePlus lo fa soprattutto per le specifiche tecniche, ma i recenti salti di prezzo hanno dimostrato che ci si preoccupa del costo. Con OnePlus 8 Pro che soddisfa le esigenze, ovviamente con uno Snapdragon 865, si potrebbe cercare di utilizzare un processore inferiore.

Ovviamente non conosciamo il prezzo esatto dell’865 rispetto al 765, ma sappiamo che è meno costoso. Se ciò avesse permesso a OnePlus di rilasciare l’8 allo stesso prezzo del 7 Pro dell’anno scorso sarebbe stata una grande vittoria. Invece, OnePlus si sentiva ancora obbligato a spingere sulle specifiche ed è questo uno dei motivi principali per cui OnePlus 8 è più costoso.