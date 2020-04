Il colosso della mela morsicata, Apple, ha intenzione di introdurre un nuovo modello di cuffie all’interno del suo catalogo. Stiamo parlando delle prime cuffie over-ear a marchio Apple. Indizi sull’accessorio sono già stati scovati nei codici di iOS 14. Nelle scorse ore, Bloomberg ha dato nuove informazioni su di esso. Scopriamole insieme.

Apple ha capito quanto i suoi clienti siano interessati ai prodotti audio. Dopo il lancio della versione Pro degli AirPods, l’azienda ha intenzione di spingersi verso nuovi orizzonti. Nei prossimi mesi, arriveranno sul mercato le prime cuffie over-ear ufficiali della mela morsicata. Queste, ovviamente, avranno caratteristiche molto particolari. Ecco di cosa parliamo.

Apple: le future cuffie over-ear saranno modulari

L’icona scovata all’interno di iOS 14 ci ha permesso di farci un’idea di quello che sarà il design delle nuove cuffie Apple. Secondo Bloomberg, queste saranno nettamente differenti dai prodotti Beats. Si parla, infatti, della possibilità che alcune delle componenti delle cuffie saranno modulari e quindi, personalizzabili dagli utenti. Ciò darà una marcia in più al prodotto. Inoltre, arriveranno ben due versioni distinte: una “premium” con parti in pelle e un’altra “sport” composta da materiali leggeri adatti al fitness. Non c’è bisogno di dire, poi, che si tratterà, in entrambi i casi, di un prodotto di fascia alta.

Ebbene sì, Apple farà di tutto per rendere le sue cuffie appetibili. La qualità audio si prospetta essere davvero molto alta. Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito alla data di uscita. Il prezzo, dovrebbe aggirarsi sui 300 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.