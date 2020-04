La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, risulta essere famosa per i mega eventi tenuti all’interno della mappa di Fortnite. Nel corso degli anni abbiamo assistito davvero a di tutto. Nei prossimi giorni, potrebbe avvenire il secondo concerto della storia di Fortnite. Questa volta, il protagonista sembra essere il rapper Travis Scott. Sarà davvero così? Ecco quello che pensano i dataminer.

Ebbene sì, Epic Games risulta essere sempre molto misteriosa quando si tratta di eventi particolari. Nelle scorse ore, sono apparsi nella mappa di Fortnite, una marea di poster riguardanti un misterioso evento musicale nei pressi di Sabbie Sudate. Sarà il concerto di Travis Scott di cui tutti parlano da tempo?

Fortnite: un nuovo evento sta per avvenire nella mappa di gioco

I dataminer hanno scovato diversi dettagli in merito all’evento in arrivo nei prossimi giorni. Pare, infatti, che ci sarà una modalità specifica che concentrerà i giocatori nella famosa location del concerto. E’ abbastanza certo che si tratterà di un evento musicale, tuttavia, al momento non ci sono prove concrete che il protagonista sarà il rapper Travis Scott. Gli indizi che fanno pensare a lui, però, sono abbastanza.

Una sorta di pianeta si sta lentamente avvicinando alla mappa di Fortnite. I dataminer hanno confermato che questo avrà un ruolo centrale nell’evento. L’ipotesi è che il concerto si terrà su di esso. Al momento, Epic Games non ha rilasciato nessun annuncio ufficiale riguardo la data dell’occasione. Tuttavia, ci aspettiamo che questa venga annunciata nelle prossime ore. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.