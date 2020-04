Anche in India la quarantena ha fatto lo stesso effetto sugli animali che abbiamo visto da altre parti del mondo. Eccetto per qualche fake news, come l’avvistamento di un animale in via di estinzione al centro di una grande città, ci sono stati altri eventi. Uno degli ultimi è l’invasione delle tartarughe sulla spiaggia Rushikulya Beach di Odisha.

La specie che ha approfittato dell’assenza dell’uomo è la Olive Ridley, specie considerata vulnerabile e quindi nel gruppo degli animali a rischio. Era da un anno che non si facevano vedere e quest’assenza di persone, molto probabilmente prolungata, gli permetterà di deporre in tranquillità dando una possibilità maggiore di successo.

In India, in una situazione normale, questa spiaggia sarebbe stata piena di persone, anche di curiosi. Questo avrebbe messo a rischio le uova e il processo di nidificazione. Ogni volta che è successa una cosa del genere, le autorità erano presenti per cercare di mantenere una distanza di sicurezza, ma il pubblico è sempre troppo.

Thousands of olive ridley turtles nesting on the beaches of Odisha.

Their normal predators (humans) are in quarantine.

This season, their numbers will explode in the oceans.

There is a silver lining in this dark cloud after all. pic.twitter.com/l0DMLbGp4l

