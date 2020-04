I vantaggi che Netflix offre sono innumerevoli. Se parliamo di serie, è possibile rivedere le stagioni che preferiamo, seguirli al nostro ritmo o semplicemente posticipare la programmazione ad un altro giorno. Inoltre, offre un fantastico elenco delle migliori serie del momento e di altre che potremmo voler ricordare. E tutto in un momento in cui il coronavirus sferza il mondo.

Oggi ve ne vogliamo consigliare alcune, per tutti i gusti e passioni.

Le 10 imperdibili serie Netflix

1. La casa de papel

La serie spagnola diretta da Jesús Colmenar torna sullo schermo con la sua quarta stagione. In questa occasione, il gruppo guidato dall’insegnante dovrà affrontare situazioni difficili come il fatto che tutti i loro amici siano ancora rinchiusi nella Banca di Spagna.

2. Dracula

Il personaggio della letteratura classica ritorna dalla BBC con tre capitoli lunghi, oscuri e sanguinanti come il romanzo scritto dal romanziere Brand Stocker. Una produzione da vedere con tutta la famiglia.

3. Porta sette

Una serie argentina che sorprende per il suo grande contenuto, in otto capitoli mostra la realtà del calcio e dei tifosi del paese sudamericano. Creato da Martín Zimmermann, è un intricato sistema di violenza, azione e denaro.

4. La terra di notte

Una serie abbastanza innovativa sul regno animale. Il documentario sorprenderà con le sue grandi immagini e paesaggi dell’Alaska, della Norvegia, del Perù e della savana africana.

5. Toy Boy

Si tratta di 13 capitoli in cui il protagonista Hugo Beltrán, uno spogliarellista che si sveglia dopo una notte di festa accanto a un cadavere in fiamme, è il marito del suo amante. La serie porta a una storia di molta suspense e indagine.

6. Lock & Key

I figli di Lock & Key Lock tornano dopo la morte del padre in una casa ancestrale, situata nel New England, per affrontare i fenomeni magici e gli orrori della città di Lovecraft, nel Massachusetts.

7. Ozark

In questa terza stagione, i problemi della famiglia Byrde continuano per il loro riciclaggio di denaro sporco. Questa volta Wendy, la moglie del protagonista prende le redini della famiglia per portare gli affari a un altro livello combattendo la persecuzione dell’FBI.

8. Freud

Questa serie prodotta da Netflix raccoglie alcuni aspetti della vita dello psichiatra tedesco Sigmund Freud. La storia è liberamente tratta in quanto i protagonisti, un sensitivo e un ufficiale di polizia, finiscono per essere coinvolti in una serie di brutali omicidi.

9. A Game of Gentlemen

La serie Julian Fellowes porterà tutti gli spettatori alle origini del calcio nell’Inghilterra della fine del XIX secolo. È la storia di due calciatori che si trovano ai poli opposti della società inglese con diverse situazioni professionali e personali.

10. Vampiri

Una serie di sei capitoli, ciascuno della durata di 40 minuti, di una produzione francese in cui la protagonista, Sabrina, è al centro di una storia cruda e sanguinosa. L’adolescente combina i suoi poteri con la pressione della sua famiglia mentre cerca di sfuggire ai vampiri.