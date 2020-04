Facebook ha deciso di rimanere accanto ai suoi utenti in questo periodo di pandemia introducendo una nuova Reaction per far sentire la nostra vicinanza a chi è lontano. La nuova emoji rappresenta una sorta di abbraccio virtuale per far sentire le persone meno distanti tra loro. Non è molto, ma è un gesto solidale per riunire tutti virtualmente in un caloroso abbraccio che al momento non è fisicamente possibile.

“Abbiamo aggiunto una nuova reaction per mostrare supporto a chi non è vicino a noi in questo periodo. Speriamo che questo possa aiutarvi nel sentirvi più vicini ad amici e parenti,” così ha dichiarato il team di Facebook.

Come sbloccare la nuova Reaction su Facebook e Messenger

La nuova Reaction verrà introdotta la prossima settimana globalmente sia su Facebook che Messenger (ora disponibile anche su PC) e potrà essere usata nei post, nei commenti, nelle immagini, nei video e in altri contenuti. Ovviamente l’emoji sarà disponibile sia su PC che sulle omonime applicazioni per dispositivi mobile.

Sul social network una volta rilasciata, potrete trovare la Reaction tra le sei già esistenti. Per sbloccarla su Messenger bisognerà tener premuto sul cuore “normale” per aggiornarla nella Care Reaction.

Questa novità non salverà certamente le nostre vite, ma quantomeno permetterà di abbracciare i nostri cari anche se virtualmente.