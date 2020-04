L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, potrebbe introdurre ben due nuove armi all’interno della mappa di Fortnite. A confermarlo, diversi dati scovati all’interno dei codici di gioco dell’ultimo aggiornamento 12.40. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Epic Games risulta essere famosa per la grossa varietà di armi introdotte su Fortnite nel corso del tempo. La scorsa settimana, l’azienda ha deciso di non aggiungere nessun nuovo oggetto all’interno della mappa. Tuttavia, però, diversi progetti di armi sono stati inseriti nei codici di gioco. Il loro arrivo è imminente? Ecco cosa ne pensano i dataminer.

Fortnite: due nuove armi potrebbero arrivare nell prossime settimane

Il noto dataminer HYPEX ha analizzato da cima a fondo l’aggiornamento 12.40 di Fortnite. Tra le tante novità scovate, è emersa anche la presenza di due armi mai viste prima all’interno del gioco. Da una parte troviamo le doppie pistole silenziate, dall’altra un fucile a pompa. Delle pistole abbiamo qualche informazione in più. Sappiamo, infatti, che queste saranno praticamente la versione doppia della classica pistola silenziata presente già nel gioco. Stando al fucile a pompa, invece, ancora poco si sa a riguardo.

Le doppie pistole silenziate potrebbero arrivare all’interno del gioco già a partire da questa settimana. Tuttavia, non ne abbiamo la certezza assoluta. Il fucile a pompa, invece, sembra essere ancora in fase di lavorazione. Ciò che è certo, è che questo avrà un funzionamento particolare che lo differenzierà da quelli già disponibili nel gioco. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.