Il colosso dell’e-commerce, meglio conosciuto con il nome di Amazon, soddisfa quotidianamente tutti i suoi utenti grazie al continuo lancio di offerte eccezionali.

Se oltre al lancio di prodotti di qualità si abbina anche la convenienza economica, i consumatori non ci pensano due volte a prendere tali occasioni. Per chi non lo sapesse, da qualche giorno Amazon ha dato il via alla sua nuova modalità d’acquisto: pagamento dilazionato/pagamento a rate.

Non tutti i prodotti presenti su Amazon sono acquistabili in questo modo, ma l’azienda americana ha deciso di scegliere in base al costo ed alla qualità . In questo articolo vi parleremo di alcuni smartphone che possono essere acquistati a rate. Poi proseguiremo con il lancio di qualche offerta riguardante le videocamere.

Il nuovo iPhone 11 acquistabile a rate ad un prezzo scontato

Ecco di seguito le offerte di cui parlavamo: