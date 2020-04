Il 2021 sarà un anno pieno di novità per la casa della mela morsicata. Secondo gli ultimi rumor, Apple lancerà un iPad dotato di Touch ID integrato nel display, un game controller personale e un nuovissimo MacBook 12”. Quali saranno le caratteristiche dei tre device. Andiamo a scoprire i primi dettagli.

Ebbene sì, il lavoro di Apple sui prodotti innovativi non si ferma mai. Se questo 2020 è stato leggermente fiacco a causa dell’emergenza Coronavirus, lo stesso non si potrà dire per il 2021. Sono molti i device che il colosso della mela morsicata lancerà nel corso dell’anno. Ecco quello che è emerso fino ad ora.

Apple: diverse fonti confermano un nuovo iPad Air nel 2021

L’ultimo modello di iPad Air presentato da Apple risale allo scorso anno. E’ ora che Apple dia una rinfrescata al device. Secondo quanto dichiarato da diverse fonti, nel 2021, questo sarà il primo tablet dell’azienda ad aver integrato il Touch ID al di sotto del display. Ciò permetterà di ridurre le cornici del dispositivo e di mantenere contemporaneamente il famoso sistema di sicurezza. Al momento, nessun’altra informazione in merito al device è trapelata. E’ giunta voce anche dell’arrivo di un controller da gaming ufficiale della mela morsicata. Il dispositivo sarebbe pensato per invogliare gli utenti a giocare i titoli presenti in App Store e Apple Arcade. Infine, sembra che ci sarà un grande ritorno di MacBook 12”. Il portatile sarà dotato di processore personalizzato ARM.

Beh che dire, si tratta di tre prodotti davvero interessanti che, se dovessero realmente vedere la luce, avranno molto successo. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.