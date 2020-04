Un asteroide gigante si avvicina verso la Terra ad alta velocità

Un grande asteroide, soprannominato 2020 GA3, si avvicinerà abbastanza alla Terra, ha rivelato il Center for Near Earth Object Studies della Nasa sul proprio sito Web di monitoraggio. La roccia spaziale misura tra 26 e 59 metri di diametro e dovrebbe volare ad una velocità di 17,42 chilometri al secondo, secondo le stime del CNEOS.

Si ritiene che l’oggetto intersechi l’orbita del nostro pianeta seguendo una traiettoria naturale, e si spera che passi in sicurezza nelle vicinanze, a una distanza di 0,02076 unità astronomiche. Per fare un confronto, un’unità astronomica equivale all’incirca alla distanza tra il Sole e il nostro pianeta, che è di circa 150 milioni di chilometri, il che significa che il 2020 GA3 dovrebbe passare in sicurezza dalla Terra a una distanza di circa 3 milioni di chilometri.

Il grande asteroide che passerà vicino alla Terra

2020 GA3 fu scoperto per la prima volta il 15 aprile e classificato come un asteroide Apollo. Questa notizia arriva mentre un’altra roccia spaziale molto più grande, che misura tra 110 e 250 metri di diametro e soprannominata FM6 2020, intercetterà l’orbita del nostro pianeta il prossimo sabato mattina presto.

Come è stato rivelato nella strategia nazionale di preparazione degli oggetti vicino alla Terra distribuita nel 2018, qualsiasi oggetto spaziale che misura in dimensioni vicine a un chilometro può essere potenzialmente devastante per il nostro pianeta in termini di effetti secondari che può creare, compresi gli tsunami.

Diventa pertanto importante controllare tutte le varie direzioni prese dagli asteroidi, anche di quelli che passano a distanza di sicurezza dal nostro pianeta, per essere pronti in caso di variazioni improvvise di traiettoria.