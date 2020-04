Qualche giorno fa, la mappa di Fortnite è stata tappezzata di poster riguardanti un misterioso concerto musicale. In molti si sono chiesti chi fosse il protagonista. Nelle scorse ore, Epic Games ha deciso di far chiarezza. Come avevano già anticipato i dataminer, si tratterà di un concerto di Travis Scott. Nei prossimi giorni, precisamente dal 23 al 25 aprile, si terrà un tour unico nel suo genere. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Da come avete potuto intuire dal titolo dell’articolo, Epic Games ha finalmente annunciato il mega concerto di Travis Scott. Come al solito, si tratterà di un qualcosa di davvero speciale. Ovviamente, non mancheranno i cosmetici, gratuiti e non, esclusivi del rapper. Inoltre, per dare la possibilità a tutti di assistere all’evento, verrà proposto in diverse date. Ecco quali sono.

Fortnite: l’Astronomical tour sbarca all’interno della mappa

Epic Games ha reso noti tutti i dettagli in merito al tour di Travis Scott che si terrà nel gioco nei prossimi giorni. Sembra che questa volta l’azienda si sia organizzata al meglio. L’evento non sarà unico, ma verrà ripetuto più volte in diverse date (dal 23 al 25 aprile) per permettere agli utenti di tutto il mondo di assistervi. L’elenco delle date è il seguente:

Venerdì 24 aprile 2020, 01 CEST

Venerdì 24 aprile 2020, 16 CEST

Sabato 25 aprile 2020, 06 CEST

Sabato 25 aprile 2020, 17 CEST

Domenica 26 aprile 2020, 00 CEST

Verrà messa a punto una modalità specifica per il concerto. Epic Games ha precisato che questa verrà abilitata ben 30 minuti prima dell’inizio dell’evento. Onde evitare sovraffollamenti, è consigliato collegarsi alla modalità con largo anticipo. Come già anticipato, saranno previsti premi gratuiti per chi assisterà al concerto e completerà le sfide. Inoltre, una serie di cosmetici a pagamento arriveranno all’interno del negozio oggetti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.