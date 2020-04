L’allergia della pianta di ambrosia può essere controllata da uno scarabeo

L’allergia causate dall’ambrosia comune (Ambrosia artemisiifolia) colpisce circa 13,5 milioni di persone in Europa, secondo un recente studio. Ciò si traduce in €7,4 miliardi di costi sanitari all’anno. Ma gli autori sostengono che la pianta potrebbe essere controllata da uno scarabeo, che è di per sé non nativo in Europa. Lo scarabeo di foglie di ambrosia nordamericana (Ophraella communa) è arrivato per caso in Europa nel 2013. Lo scarabeo attacca il fogliame dell’ambrosia; studi sul campo in Italia hanno dimostrato che lo scarabeo fogliare può ridurre dell’82% il polline di ambrosia.

L’ambrosia proviene anche dal Nord America ed è ora stabilita in 30 paesi in tutta Europa, dall’Iberia e dai Balcani alla Scandinavia e alle isole britanniche nel nord. Il polline di questa pianta invasiva provoca una serie di sintomi da starnuti a prurito agli occhi. Inoltre aggrava condizioni come l’asma e l’eczema.

L’allergia della pianta d’ambrosia e lo scarabeo

Urs Schaffner, del CABI di Delémont, in Svizzera, e colleghi hanno quantificato i benefici economici del controllo dell’ambrosia con lo scarabeo fogliare. Il dott. Schaffner ha dichiarato: “Il nostro studio fornisce prove del fatto che gli impatti dell’ambrosia comune sulla salute umana e sull’economia sono finora molto sottovalutati, ma che il controllo biologico da parte di Ophraella communa potrebbe mitigare tali impatti in alcune parti d’Europa”.

Utilizzando i dati del programma europeo di monitoraggio del polline, il dott. Schaffner e colleghi hanno mappato il polline di ambrosia stagionale totale in Europa dal 2004 al 2012, prima dell’introduzione dello scarabeo. Per arrivare a un certo numero di pazienti che soffrono di allergia al polline di ambrosia, i ricercatori hanno confrontato la loro valutazione a livello europeo con i dati sanitari dettagliati della Francia sud-orientale.

Hanno anche concluso che il controllo biologico della pianta dell’ambrosia che utilizza lo scarabeo fogliare potrebbe ridurre il numero di persone con allergia da 13,5 milioni a circa 11,2 milioni e ridurre i costi sanitari da € 7,4 miliardi a € 6,4 miliardi all’anno.