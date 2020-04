I rumor sui prodotti della mela morsicata, Apple, non smettono di arrivare. Nelle scorse ore, il noto sito Mac Otakara ha confermato l’arrivo di due nuovi interessanti prodotti dell’azienda entro fine anno. Parliamo nuovamente di due prodotti entry level: un iPad e un iMac. Quali saranno le caratteristiche dei due device. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Dopo la carrellata di prodotti “Pro”, sembra che Apple si voglia lanciare sui prodotti adatti ad una cerchia più ampia di clienti. L’azienda ha in programma di lanciare, entro fine anno, una serie di dispositivi dalle caratteristiche innovative e prezzi contenuti. Due di questi dispositivi, a detta di Mac Otakara, sarebbero un iPad e un iMac.

Apple: un iPad entry level con display da 11” entro fine anno

Ebbene sì, sembra che la casa della mela morsicata aggiornerà l’iPad entry level entro la fine dell’anno. Stando a quanto emerso, la nuova generazione sarà dotata di un display da 11” e di cornici ridotte. Inoltre, verrà aggiornato il processore. L’idea di Apple è quella di proporre un dispositivo simile ad iPad Pro ma dal prezzo decisamente più contenuto. Stesso discorso anche per quanto riguarda iMac. Pare che Cupertino voglia lanciare un’esclusiva versione con display da 23” a processori aggiornati. Anche in questo caso, il costo sarebbe contenuto.

Al momento, Non abbiamo altre informazioni in merito ai due device. Ciò che è certo è che entrambi suscitano molta curiosità. Riuscirà Apple a presentarli entro la fine del 2020? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.