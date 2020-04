Nelle scorse ore, la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fortnite. Stiamo parlando della versione 12.41. L’update ha introdotto, finalmente, se sfide Astronomical di Travis Scott. Queste garantiranno una serie di ricompense a tutti coloro che le completeranno. In questo articolo andiamo a scoprirle una ad una.

Epic Games ha mantenuto la parola, le sfide Astronomical di Travis Scott sono appena arrivate all’interno di Fortnite. Avrete tempo fino alla fine dell’evento per completare le challenge e ricevere ben 4 ricompense esclusive del rapper. Ecco in cosa consistono.

Fortnite: ecco le ricompense delle sfide Astronomical

In attesa dell’inizio del concerto ufficiale di Travis Scott all’interno della mappa di Fortnite, i videogiocatori possono completare le sfide dedicate ad esso. Si tratta di tre differenti challenge che garantiscono ben 4 ricompense. Le sfide sono le seguenti: 1) Danza per dieci secondi sulla pista da ballo dello Yacht o presso Doposcì. 2) Salta sopra le 5 teste Astro giganti. 3) Visita il palco a nord di Sabbie Sudate. Vi bastano un paio di partite e un po’ di fortuna per completare tutte e tre le sfide. Le ricompense sono, rispettivamente, una schermata di caricamento, uno spray e un banner.

Completate tutte e tre le sfide, riceverete come bonus anche un’emote caratteristica del personaggio. Ricordiamo che le sfide Astronomical non saranno le sole a garantire ricompense gratuite in questi giorni. Un altro paio di cosmetici, infatti, potranno essere guadagnati assistendo al concerto live. Vi terremo aggiornati in caso di novità a riguardo.