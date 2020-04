Quarantena: è boom di vendite nei settori home fitness e informatica

La pandemia di coronavirus ci sta facendo vivere una situazione del tutto anormale. Da ben due mesi quasi siamo costretti, giustamente, a stare in casa in quarantena, le scuole e le università sono chiuse, così come tutti i vari esercizi commerciali, le varie strutture sportive, come palestre, piscine ecc. Inoltre, è iniziato il cosiddetto smart working, che consiste nel lavorare in casa da remoto dal proprio computer, consegnando ciò che viene richiesto dal dirigente entro limiti temporali prestabiliti.

E’ molto importante però notare che in questo lungo periodo alcuni settori hanno avuto un enorme boom di vendite dei propri prodotti, con aumenti percentuali impressionanti. Si tratta dei settori dell’informatica e dell’home fitness.

La quarantena e l’effetto sulle vendite

Idealo, un portale molto importante di comparazione prodotti e prezzi, ha eseguito uno studio analitico su questo aspetto ed ha notato che le categorie “Home fitness” e “Informatica” sul territorio italiano, e non solo, hanno avuto un’enorme aumento di vendite di prodotti.

Il settore maggiormente interessato quello dell’Home Fitness, con un aumento del 3904%, numeri altissimi. Ovviamente, ciò è dovuto al fatto che tutti gli appassionati e gli sportivi non possono allenarsi fuori ma allo stesso tempo non vogliono perdere i progressi ottenuti, pertanto comprano sbarre per le trazioni, kettlebell, pesetti, ed anche veri e propri tapis roulant e cyclette.

Per quanto riguarda il settore dell’informatica, esso ha avuto una crescita del quasi 200%, e ciò è dovuto principalmente all’attività di smart working che numerosi dipendenti devono svolgere ed anche al fatto che scuole ed università hanno attivato la didattica a distanza, con lezioni ed esami telematici.