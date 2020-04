La serie Galaxy Note 20 dovrebbe essere composta da due modelli: Note 20 e Note 20 Plus. Sebbene di quest’ultimo sappiamo già qualcosa, non conosciamo molto sul Note 20. Secondo recenti rumor forniti dal sito olandese Galaxy Club, il nuovo “phablet” avrà una batteria da 4.000 mAh, 500 mAh più grande rispetto al Samsung Galaxy Note 10. In linea di massima la batteria dovrebbe avere le stesse dimensioni dell’S20 dato il medesimo amperaggio.

Anche se sembra leggermente ovvio, se la caratteristica diventasse realtà non ci sarebbero più differenze tra la serie Galaxy S e Galaxy Note. Date le ipotetiche generose dimensioni della batteria del prossimo “phablet” rispetto al Galaxy S20, le differenze sarebbero davvero minime contando che anche i pollici dello schermo potrebbero essere simili. L’unica disuguaglianza tra i due modelli risulterebbe la presenza dello stilo S Pen della serie Note.

Note 20 e S20, trova le differenze

Trattandosi di rumor vanno presi con le proverbiali pinze, ma potrebbe esserci in realtà un fondo di verità. L’ipotesi più plausibile è che la serie Galaxy S e Galaxy Note possano diventare un’unica gamma. D’altronde data la nuova linea di smartphone flessibili di Samsung, il ragionamento filerebbe liscio.

Tuttavia se la fusione tra le due gamme si concretizzasse, questo probabilmente non accadrà prima di un’anno. In definitiva se tutte queste teorie fossero vere ci troveremo fra le mani un Note 20 non troppo dissimile dall’attuale Galaxy S20.