Le auto Model 3 del produttore americano Tesla sono dotate di una fotocamera per guidatore e passeggeri da anni, ma non sono state utilizzate. Su Twitter, il CEO dell’azienda, Elon Musk, ha spiegato il perché.

Quando Tesla lanciò Model 3, dotò il veicolo di una telecamera per guidatore e passeggeri, situata nello specchietto retrovisore. Quasi tre anni dopo, questa fotocamera, inclusa in tutte le vetture, rimane inattiva.

This is most likely for Robotaxis, if they vandalize your car, it’s on camera and they’ll pay for the damage and possibly get charge criminally.

— Marty Tee (@MartyTee2) April 12, 2020