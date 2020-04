Continuano ad arrivare le promozioni imperdibili di Amazon sui prodotti della mela morsicata. Oggi, il protagonista è un melafonino, iPhone XS. Il melafonino premium dello scorso anno risulta essere disponibile ad un prezzo davvero interessante. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli della promozione.

Le scorte di prodotti Apple sul sito Amazon risultano essere molto limitate a causa dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia, ciò non ferma l’azienda dal proporre offerte vantaggiose sui device. La promozione lanciata in queste ore interessa una piccola scorta di iPhone XS rimasti in magazzino. Ecco in cosa consiste l’offerta.

Amazon: il modello base di iPhone XS ad un prezzo ridotto

iPhone XS è uno smartphone che non necessita di molte presentazioni. Lanciato nel 2018, questo ha davvero poco da invidiare al successore iPhone 11 Pro. Il dispositivo è dotato di un display OLED borderless, sistema di sicurezza Face ID, doppia fotocamera e processore A12 super performante. Apple ha rimosso il device dal suo catalogo, ciò a permesso a venditori come Amazon di proporre prezzi davvero strabilianti su di esso. Al momento, la versione base di iPhone XS, con memoria interna da 64 GB, viene proposta al prezzo di 699 euro. Parliamo di una riduzione di 490 euro sul prezzo di listino proposto da Apple (prima della rimozione dal catalogo).

L’unica colorazione disponibile del device risulta essere quella gold. Le scorte risultano essere molto limitate. I prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.