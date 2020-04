L’azienda della mela morsicata, Apple, potrebbe lanciare un nuovo modello di AirPods entro la fine di questo 2020. Stando a quanto emerso nelle scorse ore, la casa starebbe lavorando ad un modello di AirPods Pro dal prezzo decisamente più accessibile. Quali saranno le caratteristiche del prodotto? Andiamo a scoprire i primi dettagli a riguardo.

Ebbene sì, un nuovo modello di AirPods Pro è nei progetti di Apple. Pare che la produzione degli auricolari sia già stata avviata. A confermarlo, diversi produttori cinesi vicini all’azienda della mela morsicata. Questi, hanno rivelato anche alcuni dettagli sugli auricolari. Scopriamoli insieme.

Apple: AirPods Pro economici senza cancellazione attiva del rumore

Gli AirPods Pro sono i primi auricolari in-ear della mela morsicata. Questi hanno riscosso un elevato successo fin dal giorno del debutto. Tuttavia, molti utenti si sono frenati all’acquisto per il costo abbastanza elevato del prodotto, 279 euro. Sembra che Apple voglia ovviare al problema lanciando un nuovo modello di AirPods Pro “lite” dal design identico a quello di AirPods Pro ma con assenza di cancellazione attiva del rumore. La rimozione della feature permetterebbe di abbassare sensibilmente il prezzo del device. In questo modo, gli utenti sarebbero invogliati all’acquisto.

Al momento, ci sono opinioni differenti in merito alla data di lancio degli auricolari. C’è chi crede che questi debutteranno il prossimo mese insieme ad un nuovo MacBook, e chi crede che il lancio subirà un ritardo a causa della questione Coronavirus. Come andrà a finire la situazione? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.