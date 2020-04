In questi giorni di reclusione forzata, con un 2020 che non sembra essere iniziato proprio nel migliore dei modi, molto si è ironizzato sul passaggio dell’asteroide 1998 OR2, a cui assisteremo a breve. Il prossimo 29 aprile infatti, questo grande asteroide passerà molto vicino al nostro Pianeta, tanto da poter essere osservato con un normale telescopio. E molte persone sui social hanno iniziato ad ironizzare sull’evento cosmico, con meme e post in cui un impatto con un asteroide sarebbe proprio la ciliegina sulla torta di questo anno bisestile!

Dal canto suo anche l’asteroide sembra aver qualcosa da dire sulla pandemia di Covid-19 che. Alcuni ricercatori dell’Arecibo Observatory, che hanno fotografato l’oggetto celeste, hanno commentato la scoperta sui social, in un post in cui affermano che “anche l’asteroide sembra avere la mascherina”. Sembra dunque che anche la gigantesca roccia spaziale abbia preso le sue precauzioni per avvicinarsi alla Terra.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it’s wearing a mask! It’s at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020