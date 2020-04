Un nuovo studio eseguito in un ospedale di Wuhan, in Cina, ha concluso che il coronavirus si libra nell’aria in aree dove sono stati i pazienti e potrebbero esserci rischi di infezione fino a 4 metri di distanza. Inoltre, il coronavirus è stato rilevato sulla suola delle scarpe degli operatori sanitari.

La ricerca, pubblicata dal Center for Disease Control and Prevention (CDCP), è stata condotta tra il 19 febbraio e il 2 marzo 2020 presso l’ospedale Huoshenshan di Wuhan, la città dove è iniziata l’epidemia di Covid-19.

Lo studio

I ricercatori hanno testato “campioni di aria e di superficie” dell’Unità di terapia intensiva (ICU) e un reparto generale con pazienti di Covid-19. Hanno concluso che il coronavirus era “ampiamente distribuito sul pavimento, nei mouse dei computer, nei bidoni della spazzatura e sui corrimano“, come indicato nello studio. Il virus SARS-CoV-2 è stato “rilevato nell’aria a 4 metri dai pazienti“, il che indica che la trasmissione può avvenire a questa distanza.

I ricercatori spiegano che sono stati raccolti “campioni di tampone” da “oggetti potenzialmente contaminati“, nonché campioni di “aria interna” e “per rilevare l’esposizione all’aerosol” del virus. Le principali vie di trasmissione della SARS-CoV-2 sono “le goccioline respiratorie e il contatto ravvicinato“, ricordano gli autori dello studio.

Le conclusioni ottenute indicano che “il tasso di positività era relativamente alto per i campioni del pavimento“, con enfasi sull’UCI dove era del 70% contro solo il 15,4% dell’ala generale. “Gravità e flusso d’aria” potrebbero aver causato la caduta di “gran parte delle goccioline del virus” a terra, spiegano i ricercatori.

“Mentre il personale medico camminava nel reparto, il virus può essere trovato su tutto il pavimento, come indicato dal tasso di positività al 100% sul pavimento in farmacia , dove non c’erano pazienti“, fanno anche riferimento, osservando che “tutti i campioni delle suole delle scarpe del personale medico dell’UCI sono risultate positive”.

“Le suole del personale medico possono agire da portatori” del coronavirus, affermano gli scienziati. Pertanto, rimane valida la raccomandazione che “le persone disinfettino le suole delle scarpe prima di lasciare reparti contenenti pazienti Covid-19“.

È stato inoltre riscontrato “un tasso di positività relativamente elevato per le superfici di oggetti spesso toccati dal personale medico o dai pazienti“. I tassi più alti sono stati rilevati nei mouse per computer (75% in terapia intensiva e 20% nel reparto generale), seguiti da bidoni della spazzatura (60% in terapia intensiva) e corrimano (42,9% in terapia intensiva).

Lo studio mostra anche “sporadici risultati positivi” nelle “maniche e guanti del personale medico“, il che suggerisce che gli operatori sanitari dovrebbero avere pratiche igieniche “immediatamente dopo il contatto con il paziente”. C’era anche un alto tasso di positività nelle maschere dei pazienti, come previsto, quindi si deve “disinfettare adeguatamente queste maschere prima di smaltirle“, raccomandano i ricercatori.

“La distanza di trasmissione può essere di 4 metri”

La ricerca conclude inoltre che “l’esposizione agli aerosol SARS-CoV-2 comporta rischi” e che la “distanza di trasmissione può essere di 4 metri“. “Gli aerosol carichi di virus erano concentrati principalmente vicino ai pazienti“.

Il virus è stato anche rilevato “nell’aria e sulla superficie degli oggetti, sia in terapia intensiva che nell’ala generale“, che rappresenta “un potenziale alto rischio di infezione” per gli operatori sanitari.

In considerazione di ciò, gli scienziati ritengono che isolare le persone Covid-19 a casa potrebbe “non essere una buona strategia di controllo“, poiché potrebbero esserci rischi di “apici di infezione familiare” . Ad esempio, sottolineano che la Cina ha isolato tutti i pazienti, anche i meno gravi, in modo che possano ricevere cure da un medico, il che consentirà loro di controllare più rapidamente l’epidemia.

Gli autori della ricerca avvertono, tuttavia, che l’indagine ha “due limiti“. Da un lato, “i risultati del test dell’acido nucleico non indicano la quantità di virus vitali” e, dall’altro, “per la dose infettiva minima sconosciuta, la distanza di trasmissione dell’aerosol non può essere determinata in modo rigoroso“. Ciò implica che sono necessari ulteriori studi per trarre conclusioni definitive.

In ogni caso, lo studio rafforza l’importanza di “migliorare le pratiche di sicurezza per il personale medico“, specialmente quando si lavora in terapia intensiva.