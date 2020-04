Covid-19, due gatti domestici sono risultati positivi a New York

Due gatti da compagnia nello stato di New York si sono dimostrati positivi al COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus che ha causato oltre 180.000 vite umane in tutto il mondo, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA). Ciò accade dopo che diversi leoni e tigri hanno contratto la malattia allo Zoo del Bronx all’inizio di questo mese.

L’USDA ha dichiarato che questi sono i primi animali domestici negli Stati Uniti a essere positivi per COVID-19. Hanno avuto lievi malattie respiratorie e si prevede che si riprendano. I funzionari dicono che i gatti potrebbero aver contratto la malattia da persone nelle loro famiglie o nei loro quartieri. Gli animali domestici vivevano in aree separate a New York, ha sottolineato il dipartimento.

Due gatti domestici infetti dal Covid-19

“Un veterinario ha testato il primo gatto dopo che mostrava lievi segni respiratori. Nessun individuo in famiglia è stato confermato di essere malato di COVID-19”, ha detto l’USDA nel suo comunicato stampa. “Il virus potrebbe essere stato trasmesso a questo gatto da membri della famiglia lievemente malati o asintomatici o attraverso il contatto con una persona infetta fuori casa.”

Nel caso del secondo felino, il proprietario del gatto si è dimostrato positivo per COVID-19 prima che il gatto mostrasse segni. Un altro gatto in famiglia non ha mostrato segni di malattia, secondo l’USDA. I test utilizzati per confermare che i gatti erano positivi per il coronavirus sono diversi dalla procedura utilizzata sull’uomo. Funzionari sanitari affermano che mentre alcuni animali possono essere infettati da persone, ci sono finora poche prove che gli animali stiano trasmettendo la malattia all’uomo.