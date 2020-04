Fortnite risulta essere, senza dubbio, uno dei videogiochi più famosi degli ultimi tempi. Debuttato nel 2017, questo è arrivato pian piano su tutte le piattaforme di gioco, tranne che sul Google Play Store. Da tempo gli utenti Android chiedono all’azienda di rilasciare il titolo anche per tale piattaforma. Nelle scorse ore, a sorpresa, è accaduto l’inimmaginabile. Fortnite è finalmente disponibile sul Google Play Store.

Fortnite non è una novità sui dispositivi Android. Mesi fa, Epic Games, ha lanciato un suo specifico launcher per una cerchia ristretta di dispositivi. In questo modo, però, gli utenti penalizzati sono davvero una marea. E’ in vista di questa problematica che l’azienda ha finalmente deciso di lanciare il titolo per tutti all’interno della piattaforma Google. Quali saranno state le reazioni degli utenti Android? Scopriamole insieme.

Fortnite: l’arrivo sul Google Play Store ha scatenato opinioni contrastanti

L’arrivo di Fortnite all’interno del Google Play Store ha provocato una grande euforia tra tutti coloro che attendevano il titolo da sempre. Tuttavia, sulla pagina del prodotto, risultano comparire già una miriade di recensioni negative. Non sono pochi gli utenti che si lamentano di una serie di problemi relativi all’app. Si parla di errori con il download, di crash improvvisi ecc. Al momento, Epic Games non ha proferito nessuna parola a riguardo.

Trattandosi di una novità assoluta sulla piattaforma, è normale che ci siano piccoli problemi con alcuni dispositivi. Siamo certi che Epic Games farà del suo meglio per risolvere tutti i bug insorti con questa prima versione dell’app. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.