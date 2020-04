Dopo una lunga attesa, WhatsApp si aggiorna finalmente con una funzione tanto attesa dagli utenti; il numero limite delle persone nelle videochiamate è stato ora aumentato da quattro a otto.

La notizia arriva da WABetaInfo, che rivela che la versione beta più recente consente un massimo di otto utenti in una singola chiamata video. Per usufruire di tale funzione tutti gli utenti devono scaricare la stessa versione, oppure attendere che la funzionalità venga implementata definitivamente nell’app.

Come posso accedere alla nuova funzionalità di WhatsApp?

Per provare la nuova funzionalità di WhatsApp tutti i partecipanti dovranno scaricare la beta 2.20.50.25 su iOS (disponibile su TestFlight) o la versione 2.20.133 per Android. Per avviare una chiamata basta andare in “Chiamate” e scegliere il numero di partecipanti desiderato; in alternativa è possibile premere l’apposito pulsante di chiamata nella chat.

L’aumento del limite di persone in una videochiamata farà senz’altro piacere a tutti gli utenti di WhatsApp, ma è pur vero che molti servizi si sono già adeguati al riguardo. Basti pensate che Skype permette fino a 50 utenti, mentre Google Hangouts e Zoom consentono fino a 250 persone.

È chiaro che l’aggiornamento non ci indurrà ad usare WhatsApp per le videoconferenze. Tuttavia per le chiamate personali questo nuovo limite sarà un grande vantaggio una volta implementato nella versione “normale” dell’app.