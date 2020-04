I clienti che stanno cercando un nuovo prodotto hi-tech, come ad esempio un tablet o una smart tv può interfacciarsi con la piattaforma popolare dell’e-commerce Amazon.

In questi giorni, l’azienda di Seattle sta pubblicando delle offerte che si identificano per un dettaglio importante, ovvero quello di poter acquistare a rate un prodotto. Da quello che è emerso, non tutti i prodotti saranno acquistabili in questa nuova modalità ma soltanto una minima parte (per ora).

In questo articolo, vi parleremo si di tablet ma soprattuto di smart tv che sono acquistabili con questa modalità vantaggiosa.

Smart tv LG e Samsung a prezzi scontati: risparmio fino a 449€

Vi ricordiamo che le offerte di Amazon sono consultabili attraverso il seguente gruppo di telegram. Le offerte di oggi sono le seguenti: