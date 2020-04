La notch è uno dei segni iconici degli ultimi melafonini Apple. Tuttavia, questa non sembra essere vista di buon occhio dalla maggior parte degli utenti. In molti sperano che Cupertino decida di rimuoverla completamente sui futuri smartphone. Un’importante novità in questo senso potrebbe arrivare con iPhone 12. La notch non sarà rimossa, ma avrà dimensioni decisamente ridotte. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che la casa della mela morsicata, Apple, si sia finalmente decisa a ridurre la grandezza della tacca degli iPhone. Delle immagini CAD emerse online nelle scorse ore sembrano confermare questa ipotesi. Ecco come sarà la nuova notch.

Apple: tacca di iPhone più piccola grazie alla rimozione dello speaker

Secondo i documenti CAD pubblicati da Jon Prosser, Apple avrebbe intenzione di rimuovere lo speaker dalla tacca, spostandolo sulla cornice superiore dello smartphone. Ciò, permetterà di spostare tutti i sensori al centro di essa e di ridurne notevolmente le dimensioni. Stando a quanto dichiarato, la notch dovrebbe essere anche leggermente più sottile. Una modifica di questo tipo farebbe fare un grosso passo avanti agli smartphone Apple.

Ricordiamo che i documenti CAD sono quelli che Apple invia ai produttori con largo anticipo per la realizzazione di vari componenti. Ci sono, quindi, buone probabilità sul fatto che gli iPhone 12 introdurranno questa tacca. Al momento, non ci è dato sapere, però, se tale conformazione della notch verrà adottata da tutti e 4 i modelli di iPhone 12 o dai soli iPhone 12 Pro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.