Sembra che la casa della mela morsicata, Apple, sia quasi pronta per il lancio di un nuovo modello di auricolari wireless a marchio Beats. Le conferme di ciò arrivano dai database SIRIM. I nuovi auricolari hanno ottenuto l’approvazione normativa di conseguenza, potrebbero arrivare a breve sul mercato. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Il colosso di Cupertino si sta dando davvero da fare con la produzione di auricolari wireless a marchio Beats. Ricordiamo che circa un mese fa, la casa ha lanciato un nuovo modello di PowerBeats “standard”, le cosiddette PowerBeats 4. La versione “Pro” in arrivo a breve altro non sarà che una rivisitazione di quella già presente sul mercato. Ecco tutto quello che ne sappiamo a riguardo.

Apple: PowerBeats Pro 2020 in arrivo a breve sul mercato

Gli auricolari Beats hanno ottenuto l’approvazione normativa dall’ente SIRIM in Malesia e dalla FCC negli Stati Uniti. Gli auricolari hanno i codici A2453 e A2454. Al momento, sono davvero poche le informazioni in merito al dispositivo. Il database SIRIM, infatti, parla semplicemente di auricolari true wireless Beats di produzione della mela morsicata. Non sappiamo, quindi, quali saranno le novità introdotte da questi nuovi auricolari. Ciò che ci sembra certo è che il design rimarrà del tutto simile a quello dell’attuale generazione.

Ricordiamo che, in contemporanea, Apple sta lavorando anche ad un nuovo modello di AirPods Pro lite. Gli auricolari saranno la versione economica degli AirPods Pro. Il loro debutto è previsto entro la fine dell’anno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.