La comunicazione è importante in qualsiasi sua forma. A maggior ragione in un periodo come quello che stiamo vivendo con l’isolamento in casa imposto per legge. La pandemia di Covid-19 ha cambiato il nostro modo di vivere e di conseguenza è necessario disporre dei giusti mezzi per proteggere la salute nostra e di chi ci sta intorno.

Ormai mascherine, guanti e gel igienizzanti sono diventati oggetti di uso quotidiano e ognuno di noi è attento a pulire e sanificare ogni cosa usata sia all’esterno che dentro casa. Anche i telefoni tuttavia hanno bisogno di una profonda e attenta pulizia dato il loro costante utilizzo, soprattutto in questi tempi.

La compagnia Gigaset, leader nel mercato europeo della telefonia, ha condotto uno studio su come disinfettare in maniera efficace sia i nostri cordless di casa, sia i nostri smartphone. Pur non essendo confermata la sopravvivenza del virus su superfici plastiche, Gigaset consiglia comunque un’appropriata sanificazione degli apparecchi. L’uso di un disinfettante insieme ad altri accorgimenti come il lavaggio delle mani è importante per prevenire e ridurre la diffusione di malattie.

Pulizia dei cordless, ecco alcuni consigli utili

Come consiglia Gigaset, i nostri cordless possono essere puliti con i più comuni disinfettanti utilizzati in ambito sanitario. Innanzitutto bisogna assicurarsi che le mani siano pulite e disinfettate. In alternativa si possono indossare dei guanti in lattice mentre si procede alla sanificazione dell’apparecchio.

Prima della disinfezione del telefono è bene rimuovere con un panno la polvere. Una volta pulito, il dispositivo è pronto per essere disinfettato con salviette detergenti o una soluzione disinfettante in gel o liquida apposta su un panno non abrasivo o anche su un fazzoletto di carta.

La soluzione di disinfezione va applicata con cura. Si potranno raggiungere i punti più difficili, ad esempio quelli intorno ai tasti ad isola per la composizione del numero, con dei bastoncini per la pulizia delle orecchie o con degli stuzzicadenti. La pulizia degli apparecchi telefonici, per la tranquillità di ciascun utilizzatore, potrà essere ripetuta periodicamente.

Ora passiamo alla sanificazione dei nostri smartphone

Gigaset è tra i leader della comunicazione e a buon diritto può dare quattro suggerimenti utili per mantenere pulito lo smartphone e prolungarne la vita.