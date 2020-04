L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente lanciato Fortnite sul Google Play Store. A celebrare l’arrivo del titolo sulla piattaforma, il ritorno di un pacchetto di skin molto noto tra i giocatori del battle royale, Leggende Lava. Il bundle è attualmente disponibile solo per i possessori della versione Google Play del gioco. Tuttavia, questo potrebbe ritornare anche sulle altre piattaforme nei prossimi giorni. Ecco cosa contiene il pacchetto.

I pacchetti di leggende sono molto famosi all’interno di Fortnite. Questi, solitamente, vengono proposti per soldi reali all’interno dei vari store. La permanenza di tali pacchetti nei negozi è di circa due settimane. Da dicembre, Epic Games ha deciso di riproporre in vendita, sempre per un periodo di tempo limitato, alcuni dei pacchetti passati. Le Leggende Lava sono uno di questi.

Fortnite: ecco il contenuto del pacchetto Leggende Lava

Il pacchetto Leggende Lava di Fortnite viene definito da molti come uno dei più belli mai rilasciati all’interno del gioco. Questo contiene due costumi nella rarità Lava, due dorsi decorativi e un esclusivo deltaplano. I due costumi sono rispettivamente “Valchiria in fusione” e “Segugio da guerra in fusione”. I dorsi decorativi, invece, prendono il nome di “ali della Valchiria in fusione” e “mantello decorato in fusione”. Il deltaplano è “ali di lava”.

Il bundle è ritornato nel negozio di Fortnite allo stesso prezzo a cui è stato proposto in passato, 19,99 euro. Come abbiamo già detto, al momento questo può essere acquistato solo da coloro che hanno scaricato la versione Google Play del gioco. Tuttavia, Epic Games non ha confermato l’esclusività del bundle per la piattaforma. A breve, questo potrebbe arrivare anche per le altre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.