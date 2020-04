Per chi non fosse aggiornato con le ultime news riguardante il mondo Amazon, bisogna dire che il colosso americano ha dato il via ad una nuova iniziativa per poter acquistare in modo differente.

Da diversi giorni che notiamo alcuni prodotti Amazon acquistabili con la modalità del pagamento a rate, infatti, i principali prodotti sono smartphone, tablet e smart tv. Nell’articolo di oggi vi parliamo di tablet e videocamere ed entreremo nel dettaglio del brand Huawei che propone i migliori tablet in circolazione.

Huawei T5 Mediapad e Huawei Mediapad T3

Prima di affrontare le caratteristiche tecniche con i costi dei prodotti, vi segnaliamo il seguente canale telegram per rimanere aggiornati sulle migliori offerte di Amazon.

Ecco i prodotti: