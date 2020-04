In molti si ricorderanno del carattere indiano che nel 2018 ha mandato in palla migliaia di smartphone della mela morsicata. Ebbene sì, nelle scorse ore, la situazione si è ripetuta. Pare, infatti, che sia stato scovato un nuovo carattere in grado di far bloccare gli smartphone Apple. Quali sono le conseguenze? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

L’immagine del carattere è comparsa online nelle scorse ore. Questa, sta letteralmente facendo il giro del mondo. Ancora una volta, si tratta di un carattere indiano. Questa volta, però, viene associato ad un’emoji. Nella foto viene visualizzata la bandiera italiana, tuttavia, il bug funziona con qualsiasi emoji.

Apple: cosa succede se si riceve il carattere incriminato?

In molti si chiedono cosa succede se si riceve il carattere incriminato. Ciò che è emerso è che questo fa bloccare i dispositivi nel momento in cui lo si riceve come notifica su un qualsiasi social o app di messaggistica. Alcune app, tipo Telegram, hanno preventivamente disabilitato il carattere, tuttavia, questo continua ancora a girare. Una volta visualizzato, il dispositivo rallenta fino a subire un refresh del sistema. Per fortuna, non ci sono gravi conseguenze. Stando a quanto dichiarato da molti, il problema sarebbe dovuto alla errata gestione del particolare carattere da parte di iOS.

La casa della mela morsicata, Apple, sembra aver già introdotto una risoluzione al problema all’interno dell’ultima beta di iOS 13.4.5. Di conseguenza, ci aspettiamo che un aggiornamento risolutivo per l’inconveniente venga rilasciato a breve. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.