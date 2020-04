Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, continua a collezionare record. Negli scorsi giorni, su Fortnite si è tenuto il famoso evento Astronomical con protagonista il rapper Travis Scott. Il mini concerto dell’artista è stato visto da più di 12 milioni di persone. Un risultato davvero incredibile.

L’evento di Travis Scott è stato uno dei più attesi della storia di Fortnite. Erano mesi, infatti, che gli utenti fantasticavano sulla possibile collaborazione dell’artista con la famosa casa videoludica. Gli effetti e le ambientazioni, hanno reso l’evento unico nel suo genere. Ancora una volta, Epic Games si dimostra di essere una delle case più innovative del mondo dei videogiochi.

Fortnite: Travis Scott entusiasta dei risultati

Non è la prima volta che Epic Games tiene un evento musicale all’interno della mappa di Fortnite. L’anno scorso, un concerto virtuale di Marshmello aveva emozionato tutti gli spettatori, più di 10 milioni. Quest’anno, l’Astronomical tour ha portato questo tipo di eventi su un altro livello. Il primo concerto è stato visto da più di 12 milioni di utenti, un assoluto record.

Lo stesso rapper, Travis Scott, ha commentato l’evento definendolo “uno dei giorni più ispirati di sempre”. Il concerto ha avuto una durata di circa 10 minuti e ha visto protagonisti una serie di effetti speciali a dir poco mozzafiato. Il tutto, ovviamente, corredato da pezzi di brani del famoso artista, il quale ha sfruttato l’occasione per lanciare un brano inedito. Beh che dire, ci auguriamo che l’azienda proponga più eventi di questo tipo in futuro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.