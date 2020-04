OnePlus ha deciso di licenziare oltre l’80% dei propri dipendenti in Europa

OnePlus è una società cinese che si occupa prevalentemente di smartphone di media-alta fascia. Negli ultimi anni sicuramente ha acquistato grande popolarità in tutto il mondo, grazie agli ottimi device rilasciati sul mercato, molto apprezzati dagli utenti e dalla critica. Nonostante l’azienda abbia ufficializzato il nuovo OnePlus 8 recentemente, sta già pensando a prossime strategie future, e lo dimostra il fatto che OnePlus sta licenziando ben l‘80% dei propri dipendenti in Europa.

OnePlus sta licenziando in massa in Europa

Fonti vicine alla vicenda hanno confermato che in Francia, Regno Unito e Germania c’è stato un drastico calo dei dipendenti e quindi un licenziamento di massa molto importante. Essi non dipendono dal coronavirus ed a problemi di crisi economiche, in quanto già prima si stava creando questo trend. L’estate scorsa, i team in Spagna e nella nostra Italia hanno attraversato la stessa fase, prima di essere completamente dismessi.

Numerosi giornali hanno chiesto informazioni all’azienda, che ha riferito si tratta di una pura ristrutturazione strategica del settore in Europa: “L’Europa è un mercato molto importante per noi ed è stato sin dall’inizio di OnePlus. Stiamo effettuando alcune ristrutturazioni strategiche in Europa, e in effetti stiamo addirittura assumendo nella regione”

Ciò può essere confermato anche dagli ultimi rumors sulla vicenda che appaiono su Internet. I team OnePlus in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Belgio sembrano non essere stati toccati da questo licenziamento di massa, in quanto sono i mercati in cui l’azienda vede il maggior potenziale. Anzi, a dimostrazione di ciò, diversi dipendenti è stato anche chiesto di trasferirsi a Helsinki, che si suppone sostituisca Londra come nuova sede europea di OnePlus.