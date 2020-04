Il colosso indiscusso dell’e-commerce Amazon ha assunto un ruolo fondamentale in questo periodo di emergenza sanitaria. Infatti, per evitare che i consumatori si mettevano in fila ai supermercati ha avuto la brillante idea di dare la precedenza ai prodotti di prima necessità, come ad esempio i generi alimentari.

In questi giorni, però, non sono passate inosservate le offerte riguardanti i prodotti hi-tech tipo tablet e smart tv. A proposito di queste ultime, oggi vi segnaliamo due prodotti acquistabili in modo rateizzato, dividendo la spesa finale in 5 rate mensili.

Smart tv acquistabili in 5 rate mensili a meno di 70€

Le offerte che si trovano su Amazon possono essere consultabili anche attraverso il seguente canale telegram. Ecco di seguito qualche offerta: