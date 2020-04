La mente è alla base di ogni nostra attività, sia lavorativa che motoria, e bisogna cercare di tenerla in salute non solo attraverso la cultura o attività motorie, ma anche attraverso un’alimentazione corretta. Sono 7 i cibi più importanti e che ci aiutano a proteggere il nostro cervello.

L’acqua è indispensabile non solo per il nostro cervello, ma anche per il nostro organismo. Essendo fatti per la maggior parte d’acqua, quest’ultima diventa il primo alimento d’assumere per mantenere attiva la nostra mente. Il cervello è composto dall’80% di acqua indispensabile, oltre alle sue proprietà, a far ossigenare il nostro organo più importante nel sangue. Assumere un bicchiere d’acqua al giorno, prima di andare a letto, non solo fa dimagrire, ma aiuta il riposo; e sappiamo bene che la nostra mente per funzionare al meglio ne ha bisogno.

Quali sono gli altri cibi che fanno bene al nostro cervello?

Oltre all’acqua, elemento fondamentale, esistono altri cibi che aiutano la nostra mente a rimanere attiva: