Il nuovo iPhone SE della mela morsicata è sul mercato da pochissimi giorni. La particolarità dello smartphone sta nel proporre caratteristiche innovative all’interno di un design “vecchio stile” Apple. Il nuovo melafonino, infatti, è praticamente identico ad iPhone 8 a livello estetico. A cambiare è semplicemente l’interno. Quali sono le analogie dei due dispositivi a livello interno? Ce lo dice iFixit.

Ebbene sì, nelle scorse ore, il team di iFixit ha messo le mani su iPhone SE e iPhone 8 con il solo scopo di capire quali sono le componenti dei due dispositivi che possono essere intercambiate. Come ci aspettavamo, non sono pochi i pezzi che combaciano alla perfezione. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

iPhone SE: ecco quale componente si può montare anche sull’8

Sono molte le componenti dei due melafonini che possono essere intercambiate. Tra quelle decisamente più importanti troviamo: il display, il Taptic Engine, slot per la scheda SIM, microfono, sensore di prossimità e fotocamera. Delusione, invece, per quanto riguarda la batteria dei due smartphone. Nonostante questi ne abbiano due praticamente identiche a livello di dimensioni, non possono essere cambiate a causa dei differenti connettori. Quella nuova, infatti, ha contatti non presenti sulla scheda madre di iPhone 8.

Il parere di iFixit in merito al nuovo dispositivo della mela morsicata è più che positivo. Grazie alla versatilità del dispositivo si potranno ridurre gli sprechi delle parti di ricambio. Ci auguriamo che Apple attui mosse di questo tipo anche per i suoi dispositivi futuri. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.