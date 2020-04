Il linguaggio umano è nato 25 milioni di anni fa, secondo un nuovo studio

Una struttura critica per il percorso dello sviluppo del linguaggio principale del nostro cervello, che si trova solo negli umani e nelle scimmie, è stata ora identificata anche nelle scimmie, secondo un controverso nuovo studio, suggerendo che le origini del linguaggio potrebbero essere apparse 20-25 milioni di anni prima di quanto si pensasse in precedenza.

Rispetto ad altri animali, il cervello umano è adattato in modo univoco al linguaggio. La nostra capacità di produrre discorsi, ascoltare e comunicare tra loro è impareggiabile e per capire perché, dobbiamo sapere come siamo arrivati ​​qui. Sfortunatamente, il tessuto cerebrale non sopravvive nei tempi evolutivi, quindi è difficile sapere quando apparvero i primi mattoni del linguaggio nel nostro lontano passato. Oggi, se vogliamo localizzare questo “fossile” del cervello mancante, gli scienziati devono fare affidamento in gran parte sui nostri cugini viventi, cioè le scimmie.

Il nuovo studio sul linguaggio umano

Finora, gli studi di imaging del cervello negli scimpanzé hanno rivelato un circuito linguistico simile agli umani, ma l’idea che anche le scimmie possano contenere qualcosa di simile rimane fortemente contestata. Ora, alcuni ricercatori affermano che è perché abbiamo cercato nel posto sbagliato. Mentre i neuroscienziati si sono concentrati sulla corteccia prefrontale e sui lobi temporali, dove esiste questo percorso nell’uomo e nelle scimmie, le origini del nostro linguaggio possono in realtà risiedere nella corteccia uditiva dei macachi di rhesus.

“Ammetto che siamo rimasti sbalorditi nel vedere un percorso simile nascosto in bella vista all’interno del sistema uditivo dei primati non umani”, afferma il neuropsicologo comparato Chris Petkov dell’Università di Newcastle, nel Regno Unito. “Ad essere onesti, siamo rimasti davvero sorpresi dal fatto che il sistema uditivo abbia questo percorso privilegiato verso le regioni di produzione vocale nella corteccia frontale.”