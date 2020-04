Ebbene sì, sembra che l’azienda di Mark Zuckerberg non abbia ancora escluso del tutto la possibilità di introdurre le pubblicità all’interno di WhatsApp. Nelle scorse ore, un portavoce di Facebook ha fatto sapere che gli annunci all’interno dell’applicazione possono rappresentare una vera opportunità a lungo termine. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che si parla di pubblicità all’interno della nota app di messaggistica di Facebook. La casa, infatti, ha più volte manifestato intenzione di introdurre questa particolare caratteristica. Dopo aver abbandonato l’idea per un periodo, ecco che la fiamma si riaccende. Secondo un recente report di The Information, Facebook introdurrà le pubblicità su Whatsapp non appena avrà uniformato tutte le app di messaggistica. Ecco in che modo

Whatsapp: pubblicità in arrivo su tutti i dispositivi

Il report pubblicato da dettagliate informazioni in merito al modo in cui Facebook introdurrà gli annunci all’interno dell’app. A quanto pare, questa sfrutterà i numeri di telefono degli utenti per associare l’account Facebook a quello di Whatsapp. In questo maniera, gli utenti potranno vedere annunci pubblicitari personalizzati all’interno dell’app di messaggistica. Sembra che sia solo questione di tempo prima di vedere la feature all’interno dell’app. Quali saranno le conseguenze per gli utenti?

I rischi non sono pochi. Una mossa di questo tipo potrebbe portare una grossa parte degli utenti a smettere di utilizzare WhatsApp per passare alla concorrenza. Un’altra parte, invece, potrebbe eliminare il proprio account Facebook per evitare che questo si associ all’app di messaggistica. Quale sarà la decisione definitiva dell’azienda? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.