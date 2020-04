Un nuovo mega torneo di Fortnite sta per iniziare. Ad annunciarlo, la stessa casa del fenomeno videoludico, Epic Games. L’evento si terrà a livello mondiale e potranno partecipare davvero tutti, anche i giocatori comuni. Il montepremi in palio è di ben 2 milioni di dollari. Come al solito, Epic Games sa come farsi riconoscere. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che assistiamo a tornei mondiali di Fortnite. Quello di cui parliamo, oggi, però, risulta essere senza dubbio il più importante. Organizzato da Epic Games stessa, coinvolgerà i più bravi videogiocatori di tutto il mondo. Le qualifiche per il torneo, che si svolgerà in più settimane, inizieranno a breve. Ecco quando.

Fortnite: qualifiche per il torneo mondiale a partire dal 2 maggio

La Competizione Campioni di Fortnite (CCFN) si svolgerà a partire da sabato 9 maggio. Per accedere alla competizione bisognerà partecipare a delle qualificazioni. Queste ultime, si terranno a partire dal prossimo 2 maggio. A poter partecipare, non solo i giocatori professionisti “famosi” ma anche tutti i giocatori normali che abbiano raggiunto il Rango Campione in modalità Arena. Il torneo sarà aperto solo ai singoli e, come vi abbiamo già detto, verrà suddiviso a settimane.

Ogni settimana verrà fatta una selezione dei migliori giocatori, di modo da restringere sempre più il cerchio. Il montepremi di 2 milioni di dollari verrà suddiviso tra i vincitori delle varie settimane. L’evento sarà sicuramente seguito da milioni di persone. Ora non ci resta che attendere e vedere quali saranno i fortunati vincitori.