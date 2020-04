Netflix ha avuto problemi tecnici in diverse zone d’Europa

DownDetector, un sito che tiene traccia dei problemi con i siti Web, ha mostrato per la prima volta un picco nelle persone che hanno segnalato problemi tecnici con Netflix alle 17.30 di ieri pomeriggio. Ci sono state altre tre cime di segnalazioni per tutta la serata, ognuna progressivamente più alta.

Secondo quanto riferito, alla maggior parte degli utenti è stato mostrato l’errore NSES-504, che indica problemi di connessione. Il problema sembra riguardare solo la versione del servizio basata su browser e i problemi sono continuati fino alle prime ore di oggi.

Problemi tecnici di Netflix

Rispondendo agli utenti tramite il suo account di social media ufficiale, il servizio clienti dell’azienda ha chiesto agli utenti di provare ad aggiornare i loro browser e a riavviare le loro reti domestiche. I blocchi dovuti al coronavirus nelle città di tutto il mondo hanno portato a un forte aumento della domanda per il servizio di Netflix, dato che gli utenti legati alla casa abbuffano i loro programmi preferiti.

La società ha registrato un aumento significativo degli abbonamenti nel secondo trimestre di quest’anno, ma è stata anche gravemente colpita dalla perturbazione dei programmi di ripresa. Le restrizioni ai movimenti stanno inoltre rendendo più difficile per il personale dell’azienda risolvere i problemi quando si presentano.

Un messaggio sulla pagina Help del suo sito web diceva: “A causa della crisi di COVID-19, migliaia dei nostri agenti dell’assistenza clienti non sono in grado di lavorare o ora devono lavorare da casa, quindi i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi del solito. Siamo spiacenti per l’inconveniente e grazie per la pazienza. Stiamo cercando di risolvere il problema nel più breve tempo possibile per garantire il corretto funzionamento a tutti.”