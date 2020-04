In un mercato mobile sempre più tecnologico, Samsung è tra quelle rimaste un po’ nelle retrovie, soprattutto quando si parla di display. Oltre ai generosi schermi Infinity, l’unica eccezione è stato il Galaxy A80 che sfrutta una fotocamera frontale rotante per garantire un display senza bordi. Recentemente tuttavia è spuntato nel web un concept di un futuro smartphone che potrebbe sfruttare la tecnologia pop-up.

Si tratta di una tecnologia già applicata all’interno del mercato mobile, soprattutto dalle compagnie cinesi quali OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo e così via. Tutti hanno affermato di aver percorso questa strada per nascondere la fotocamera all’intero ed avere così un display privo di bordi.

Samsung pare che non abbia seguito questa tendenza proponendo un unico modello con un display esteso, il Galaxy A80. Tuttavia, una recente fuga di notizie da parte di @Onleaks suggerirebbe lo sviluppo di un nuovo modello con fotocamera pop-up. Non ci sono grandi informazioni tecniche al riguardo per ora, ma dalle immagini trafugate potremo trovarci di fronte ad uno smartphone di fascia media.

Samsung, ecco come sarebbe il nuovo ipotetico smartphone

L’ipotetico dispositivo sarebbe dotato di un sensore di impronte digitale posto sul retro, una fotocamera tripla posteriore, e un design non troppo dissimile ad altri modelli Samsung di fascia media già rilasciati durante il 2019. Tra gli altri dettagli possiamo inoltre notare una porta USB di tipo C, l’assenza di un jack per cuffie e un display privo di bordi grazie all’implementazione di una fotocamera pop-up.

Dunque la domanda ora è una sola? Varrebbe davvero la pena introdurre nel mercato un modello con una tecnologia che altre compagnie cinesi usano già da due anni? Sembrerebbe quindi una scelta bizzarra quella di Samsung. Tuttavia c’è chi pensa che in realtà lo smartphone sia solo uno dei tanti concept in progettazione dalla compagnia, molti dei quali non sempre finiscono per vedere la luce.