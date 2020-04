Whatsapp, calo del 70% delle notizie fake sul coronavirus

L’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che la diffusione di notizie false sull’epidemia è un problema molto serio e che va fermato assolutamente. Due settimane fa, infatti, WhatsApp ha interrotto i messaggi inviati tra singoli utenti cinque o più volte per poi essere pubblicati su più di un gruppo di chat alla volta. Ma gli esperti dicono che ha ancora molto da fare nella battaglia contro la disinformazione.

“WhatsApp è impegnata a fare la nostra parte nella lotta contro i messaggi virali”, ha detto un portavoce della piattaforma di messaggistica. “Questo cambiamento sta aiutando a mantenere WhatsApp un posto per conversazioni personali e private.”

Whatsapp e le fake news

WhatsApp è stato fondamentale per la diffusione della disinformazione durante la pandemia. Amici e parenti preoccupati hanno utilizzato le chat di gruppo private per inoltrare elenchi ingannevoli di consigli medici o speculazioni sui piani del governo, “nel caso in cui” possano essere utili.

I canali di WhatsApp e di messaggistica privata sono molto più difficili da monitorare rispetto a Facebook, Twitter o YouTube: contiamo su altri segnalatori relativi ai messaggi.

Il direttore generale del Centro per la lotta contro l’odio digitale Imran Ahmed ha dichiarato alla BBC News: “Bisogna fare di più dai giganti dei social media come WhatsApp. C’è ancora una grande quantità di disinformazione sulla piattaforma. La cifra del 70% sembra mascherare molta complessità su un argomento in cui la sfumatura è di fondamentale importanza. In un momento in cui le persone non possono incontrarsi faccia a faccia, la crisi di disinformazione è interamente guidata dalla diffusione dei social media”.