La roulette è uno dei giochi di casinò più amati a livello mondiale. Del resto non ci si può stupire: la mitica ruota è un oggetto di culto per milioni di giocatori ed appassiona mezzo mondo da ormai diversi secoli. Oggi, grazie alla rete, questa passione si è fatta globale, raggiungendo ogni angolo del pianeta. Mai così tante persone hanno giocato a questo gioco nella storia.

Merito, dicevamo, di internet e del fatto che oggi è possibile trovare la roulette in migliaia di siti e divertirsi sia da pc che da dispositivi mobili (e cioè smartphone e tablet). Questo ha moltiplicato in modo esponenziale i giocatori di roulette nel mondo. Tanti però si approcciano a questo nuovo passatempo senza sapere alcune cose essenziali, utili per divertirsi di più (e anche per spendere meno, o addirittura nulla!). Ve ne elenchiamo cinque, certi che vi saranno utili.

Esistono diverse varianti di roulette, ma non si equivalgono

Come forse molti di voi saprete se avete già qualche volta giocato alla roulette, di questo gioco esistono due varianti principali. La prima è la roulette francese o europea, quella tradizionalmente diffusa nei casinò italiani, francesi e via dicendo. La seconda è la roulette americana, che si trova nelle sale da gioco delle grandi capitali dell’azzardo americane, come Las Vegas, Atlanta, e Reno.

Anche se a uno sguardo esperto queste due varianti possono assomigliarsi molto e quindi essere equivalenti, la realtà è molto diversa. La roulette americana infatti presenta un numero in più oltre ai canonici 37 (da 0 a 36) della variante francese / europea: stiamo parlando del doppio zero, un numero in verde proprio come lo zero, e quindi sul quale non si può puntare. Questa piccolissima aggiunta fa sì che nella roulette americana il vantaggio della casa sia il doppio che in quella francese, e quindi che i giocatori abbiano molte meno probabilità di vincere. Morale della favola: è più facile vincere sulla variante francese / europea.

In rete è possibile scegliere se giocare con denaro virtuale o con denaro vero

La rete ha offerto ai giocatori una possibilità che prima potevano solo sognare: quella di giocare gratis. È infatti possibile utilizzare denaro virtuale in moltissimi siti, sia casinò online che però offrono i loro giochi anche in versione “demo”, vale a dire una versione di prova, e sia siti specializzati nei giochi gratuiti. Quando si gioca con denaro virtuale al giocatore viene semplicemente assegnata una cifra all’inizio della partita (ad esempio 1000 €), che può utilizzare a piacere. Naturalmente tale cifra non corrisponde a denaro che poi a un certo punto può essere prelevato e speso, è come i soldi del Monopoli insomma. È divertente giocarci, ma non puoi usarli per fare la spesa!

Invece solo ed esclusivamente nei casinò online veri e propri è possibile anche giocare con soldi veri, registrandosi e depositando del denaro sul proprio account.

Meglio non affrettarsi a giocare con soldi veri

Per i giocatori alle prime armi la possibilità di vincere può essere una grande tentazione, che può portarli a giocare subito denaro vero. Ma non è una buona idea. Prima di farlo è infatti molto meglio fare un po’ di esperienza, giocando gratis. Si possono così imparare non solo le regole del gioco, ma anche gli inganni del caso, che possono portarci a perdere anche quando eravamo convinti di vincere.

Il gioco dal vivo è l’ultima tendenza del mondo della roulette online

Negli ultimi anni alla modalità di gioco online “classica”, vale a dire quella che prevede un software, spesso molto realistico, su cui si gioca come su un qualunque videogioco, se ne è affiancata un’altra, quella del cosiddetto gioco dal vivo. Si tratta di una modalità molto innovativa a metà strada tra il gioco virtuale e quello “in carne e ossa”.

Ecco come funziona: il giocatore si collega con un gioco dal vivo, e facendolo gli appare nella schermata un vero tavolo di roulette con un vero croupier, collegato via webcam da una sala da gioco reale. Il giocatore può interagire con il tavolo tramite chat o tramite appositi pulsanti, e dopo aver preso le scommesse di tutti i partecipanti il croupier lancerà la pallina sulla ruota proprio come in un casinò di Montecarlo o di Las Vegas.

Per saperne di più è possibile trovare una guida alla roulette online live su roulette-on-line.it, un portale che offre molti informazioni utili su questa modalità di gioco. È importante notare che, date le evidenti spese che comporta per i siti di gioco, non è possibile trovare i giochi live in versione gratuita.

Scegliete solo casinò autorizzati a operare in Italia

Online si possono trovare centinaia di casinò online, ma è bene sapere che molti di essi sono illegali. Per operare legalmente nel nostro paese infatti i casinò devono aver ottenuto una licenza dall’ADM, l’ex AAMS, Agenzia Dogane e Monopoli, altrimenti sono illegali e possono essere resi irraggiungibili dalle autorità italiane in qualunque momento. Capite bene che per i giocatori questo significa non poter più accedere ai loro account, perdendo quindi il denaro che hanno depositato e magari vinto.

Verificare se un sito di gioco ha una licenza ADM è piuttosto semplice: i siti autorizzati la presentano in bella vista nella loro homepage, ed è anche possibile fare una verifica proprio sul sito dell’ADM, dove sono elencati tutti gli operatori che hanno ricevuto la licenza.