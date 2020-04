L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha appena annunciato l’arrivo di un particolare contest creativo aperto a tutti gli utenti della community. Stiamo parlando del cosiddetto “Spray Contest”. Il vincitore avrà la possibilità di vedere il suo prodotto creativo all’interno della mappa di Fortnite. In questo articolo andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che Epic Games lancia un contest creativo aperto a tutti. Qualche settimana fa, infatti, questa ha collaborato con TikTok per permettere agli utenti di creare un ballo da immettere all’interno di Fortnite. Questa volta, il protagonista non è un balletto ma uno spray da utilizzare nel gioco. Ecco come funziona il contest.

Fortnite: come si partecipa allo Spray Contest?

Non ci sono limitazioni, tutti possono partecipare al simpatico contest creativo di Epic Games. Tutto ciò che bisogna fare è creare un disegno che riguardi una delle due fazioni della stagione 2 di Fortnite, Spettri o Ombre, e caricarlo su Instagram o Twitter con hashtag #FortniteSprayContest. Verranno presi in considerazione tutti i disegni pubblicati tra il le ore 16:00 del 27 aprile e le ore 15:59 del prossimo 3 maggio. Bisogna precisare, inoltre, che possono partecipare solo coloro che hanno compiuto i 13 anni di età.

Come già anticipato, il disegno vincitore verrà introdotto all’interno del gioco sotto forma di spray. Beh che dire, decisamente una bella iniziativa che non fa altro che consolidare la community di Fortnite. Ci aspettiamo che la casa proponga altri contest di questo tipo in futuro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.