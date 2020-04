Nelle scorse ore, la casa di Mark Zuckerberg, Facebook, ha deciso di rilasciare un aggiornamento a sorpresa di WhatsApp per dispositivi iOS. La nuova versione dell’app di messaggistica porta in campo una novità richiesta da molti, le videochiamate a più persone. Da ora in poi, infatti, sarà possibile fare videochiamate fino ad un massimo di 8 partecipanti. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, sembra che anche WhatsApp si sia adattato alla concorrenza. Chiunque abbia un dispositivo iOS, ora ha la possibilità di effettuare videochiamate crittografate end-to-end con più persone. Era ora che l’azienda decidesse ad introdurre tale supporto. In questo modo saranno decisamente di più, gli utenti che utilizzeranno l’app ed effettuare chiamate video.

WhatsApp: videochiamate ad 8 solo con l’ultima versione

La maggior parte dei social e servizi di messaggistica offrono la possibilità di effettuare videochiamate con un elevato numero di persone. In un contesto di questo tipo, il servizio videochiamata di WhatsApp risultava essere molto svantaggiato. L’estensione del limite di persone in videochiamata da 2 a 8 è un bel salto di qualità che molti apprezzeranno. Al momento, la funzione è disponibile solo per dispositivi iOS, tuttavia, questa arriverà presto anche per i smartphone Android.

Ci teniamo a precisare che per effettuare le videochiamate con 8 partecipanti, tutti devono necessariamente aver installato l’ultima versione dell’aggiornamento. Questa, è disponibile già da qualche ora su Apple Store. Se non avete attivato i download automatici degli aggiornamenti, vi basterà controllare la pagina dell’app all’interno del negozio per poter scaricare l’update. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.