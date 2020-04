Il colosso della mela morsicata, Apple, continua a lavorare sui dispositivi pieghevoli. Una nuova conferma dell’interessamento dell’azienda verso questo tipo di prodotti arriva da un nuovo brevetto rilasciato. Questo, mostra dei particolari tipi di batterie flessibili da montare su dispositivi pieghevoli. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

I dispositivi pieghevoli delle case concorrenti, Samsung, Huawei, ecc. sono sul mercato da qualche mese. Nonostante ciò, Apple ritiene che la tecnologia che sta dietro questi prodotti non sia ancora abbastanza evoluta per poterla introdurre su uno dei suoi dispositivi. A tal proposito, lazienda sta facendo di tutto per produrre tecnologie abbastanza affidabili. Scopriamo quello che mostra il nuovo brevetto.

Apple: batterie flessibili per i futuri iPhone e iPad pieghevoli

Nel nuovo brevetto presentato dalla casa della mela morsicata, viene approfonditamente spiegato il meccanismo di funzionamento delle batterie flessibili. Queste potranno essere montate sui futuri dispositivi pieghevoli dell’azienda, iPhone e iPad. La tecnologia di Apple si basa sul separare le celle flessibili della batteria, arrotolarle e posizionarle su un substrato flessibile. Il brevetto si sofferma soprattutto sullo spiegare come montare e impilare tali celle della batteria.

Una tecnologia di questo tipo, associata a quella di un display flessibile all’avanguardia potrebbe far fare il salto di qualità ai dispositivi pieghevoli. E’ oramai solo questione di tempo prima che Apple decida anch’essa di presentare un prodotto pieghevole. Come abbiamo già detto in passato, questo potrebbe non essere per forza un iPhone, ma anche un iPad. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.