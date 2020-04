Google ha annunciato il ritorno di alcuni dei suoi più popolari giochi doodle per intrattenere le persone in questo periodo di pandemia. I nuovi Doodle metteranno in evidenza alcuni dei migliori giochi realizzati per abbellire il celebre logo in homepage. L’iniziativa è già partita dal 27 aprile e durerà per due settimane, con nuovi giochi in arrivo ogni giorno.

Tra i giochi già messi in evidenza troviamo “Coding for Carrots”, arrivato per la prima volta nel 2017 per celebrare il 50° anniversario di Logo, linguaggio di programmazione creato per i bambini. Il titolo mette i giocatori nei panni di un coniglio mentre va a caccia di carote. Questo semplice giochino permette ai bambini di imparare le basi della programmazione.

Un altro titolo già apparso proviene anche lui dal 2017 ed è stato realizzato in onore del Trofeo ICC Championship di Cricket. Il gioco ci vede nei panni di Cricket, un piccolo insettino intento nel giocare, pensate un po’, a Cricket.

Dove posso trovare i giochi doodle di Google?

I giochi possono essere trovati nell’homepage di Google, se ve ne siete persi qualcuno basta andare qui per trovare tutti i Doodle pubblicati. L’iniziativa è stata lanciata per tenere impegnate le persone che in questi giorni sono chiusi in casa per prevenire la diffusione del Coronavirus.

“Poiché COVID-19 continua a incidere sulle comunità di tutto il mondo, persone e famiglie trascorrono più tempo a casa”, ha spiegato Google in un post. “Alla luce di ciò, stiamo lanciando una serie di Doodle che riportano alla luce alcuni tra i più popolari giochi interattivi di Google Doodle!”

Ricordiamo che Google sta anche offrendo prove gratuite per il suo servizio di gioco in streaming Stadia, che consente alle persone di giocare attraverso internet.